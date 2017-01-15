ХК "Лада" крупно проиграл московскому "Динамо"

В очередном матче КХЛ, который состоялся в субботу, 14 января, в Москве ХК "Лада" потерпел поражение от местного "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Хозяева активно начали матч: один из первых их бросков пришелся в штангу (атаковал Алексей Цветков), а на 5-й Мартыньш Карсумс открыл счет - 1:0. На исходе периода защитник бело-голубых Андрей Кутейкин удвоил свое преимущество - 2:0.

Во втором периоде никому из соперников отличиться не удалось. На 47-й минуте Максим Карпов увеличил счет, реализовав большинство: нападающий бело-голубых добил шайбу в ворота Ильи Ежова после броска партнера - 3:0. На 52-й минуте Николай Чебыкин забросил четвертую шайбу в ворота "Лады", открыв счет своим голам в КХЛ. Точку в матче за две секунды до его окончания поставил финский защитник хозяев Юусо Хиетанен - 5:0 победа "Динамо".