Гандбольная "Лада" обыграла норвежский "Глассверкет" — 32:21 (13:9)

В матче второго тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" обыграла норвежский "Глассверкет" из Драммена — 32:21 (13:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Встреча команд состоялась в субботу, 14 января, в тольяттинском УСК "Олимп". Статистика матча выглядит следующим образом:
Семиметровые: 1/1-3/2. Штраф: 12-4 мин. Судьи: Бен-Дан, Фаран (Израиль).
"Лада": Орлова, Уткина, Цивка; Горшкова — 2 (4 мин.), Какмоля — 2, Самохина — 5 (4 мин.), Дмитриева — 6, Голец — 4, Санникова — 3, Юрьева — 1, Носикова (2 мин.), Малашенко — 4/1, Портягина — 1, Карпачёва — 2, Краснова (2 мин.), Снопова — 2.
"Глассверкет": Рюнбротен, Лангели; Лайпарт — 2, Мерг — 5, Моника Ивершен, Бьернсен (2 мин.), Харальдсдоттир — 5/2, Йесендал, Кристенсен — 1, Волфф — 1 (2 мин.), Брунста — 2, Эллертсен — 2, Ховланд — 2, Марианне Ивершен — 1.
Изменения в счете (каждые 5 мин.): 2:2, 6:3, 7:5, 10:5, 12:8, 13:9, 17:10, 20:11, 23:12, 27:15, 29:17, 32:21.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!