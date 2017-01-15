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Гандбольная "Лада" обыграла норвежский "Глассверкет" — 32:21 (13:9)

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче второго тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" обыграла норвежский "Глассверкет" из Драммена — 32:21 (13:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Встреча команд состоялась в субботу, 14 января, в тольяттинском УСК "Олимп". Статистика матча выглядит следующим образом:

Семиметровые: 1/1-3/2. Штраф: 12-4 мин. Судьи: Бен-Дан, Фаран (Израиль).

"Лада": Орлова, Уткина, Цивка; Горшкова — 2 (4 мин.), Какмоля — 2, Самохина — 5 (4 мин.), Дмитриева — 6, Голец — 4, Санникова — 3, Юрьева — 1, Носикова (2 мин.), Малашенко — 4/1, Портягина — 1, Карпачёва — 2, Краснова (2 мин.), Снопова — 2.

"Глассверкет": Рюнбротен, Лангели; Лайпарт — 2, Мерг — 5, Моника Ивершен, Бьернсен (2 мин.), Харальдсдоттир — 5/2, Йесендал, Кристенсен — 1, Волфф — 1 (2 мин.), Брунста — 2, Эллертсен — 2, Ховланд — 2, Марианне Ивершен — 1.

Изменения в счете (каждые 5 мин.): 2:2, 6:3, 7:5, 10:5, 12:8, 13:9, 17:10, 20:11, 23:12, 27:15, 29:17, 32:21.

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