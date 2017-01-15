16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" проиграл "Локомотиву" - 2:4 ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" ХК "Лада" крупно проиграл московскому "Динамо" ХК "Лада" в серии буллитов обыграл "Йокерит" - 4:3 "Лада" одержала победу над "Салаватом Юлаевым" - 4:2

Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 134
Версия для печати

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" в очередном матче первенства ВХЛ, сообщает пресс-служба "летчиков".

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом"
Фото: Максим АБРАМОВ

Встреча соперников состоялась в субботу, 14 января, в самарском ледовом дворце ЦСК ВВС. Забитыми шайбами у хозяев льда отличились Руслан Швецов и Александр Степаненко. Счет матча - 2:1 в пользу самарцев.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 10 августа 2015 01:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 17:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 23:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 09:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 12:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" - 2:1

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" - 2:1

КХЛ "Лада" встречалась с уфимским "Салаватом Юлаевым"

КХЛ "Лада" встречалась с уфимским "Салаватом Юлаевым"

ХК "Лада" в овертайме уступил СКА - 2:3

ХК "Лада" в овертайме уступил СКА - 2:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5