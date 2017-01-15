ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" в очередном матче первенства ВХЛ, сообщает пресс-служба "летчиков".

Встреча соперников состоялась в субботу, 14 января, в самарском ледовом дворце ЦСК ВВС. Забитыми шайбами у хозяев льда отличились Руслан Швецов и Александр Степаненко. Счет матча - 2:1 в пользу самарцев.