В Самаре фигуранта дела об угрозе убийством заподозрили в грабеже

В Самаре 40-летнего местного жителя, являющегося фигурантом уголовного дела об угрозе убийством, подозревают в совершении грабежа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Первое уголовное дело в отношении мужчины в данное время находится в производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре. По данным следователей, ранее задержанный уже судим за кражу, он нигде не работает.

В ходе расследования данного уголовного дела сотрудники органов внутренних дел установили возможную причастность подозреваемого к другому преступлению. По версии следствия, самарец открыто похитил пакет, в котором находились личные вещи, документы и деньги в сумме 10 тыс. рублей. Потерпевшей является бывшая супруга подозреваемого — жительница областного центра 1981 года рождения.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.