В Сызрани в результате ДТП пострадали три человека

В субботу, 14 января, на ул. Образцовской в результате ДТП пострадали три человека, сообщает syzran-small.ru.

Около 21 часа в районе мусоросортировочного завода столкнулись Волга и Ford. По предварительным данным, отечественная легковушка, которая ехала в сторону Юго-Западного района, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в иномарку почти лоб в лоб.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека - водитель Волги, водитель и пассажирка иномарки. Они были госпитализированы.