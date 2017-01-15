Житель Приволжья подозревается в том, что ударил ножом своего знакомого

В Приволжье 24-летний местный житель задержан по подозрению в нанесении ножевого ранения своему приятелю, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району из больницы поступила информация, что в лечебное учреждение доставлен мужчина с ножевым ранением. По адресу, переданному в сообщении, незамедлительно прибыл ближайший наряд полиции.

В ходе работы на месте происшествия полицейские выяснили обстоятельства получения пострадавшим телесных повреждений. По версии сотрудников полиции, 21-летний потерпевший получил удар ножом в живот в ходе обоюдной драки с ранее судимым местным жителем.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. По имеющимся у полиции данным, молодой человек нигде не работает. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело.