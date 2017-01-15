В Самаре сотрудники полиции раскрыли кражу золотых изделий

В отдел полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась 55-летняя жительница дома, расположенного на ул. Зеленой в Куйбышевском районе областной столицы, заявившая, что из ее квартиры пропали золотые изделия, стоимость которых составила 50 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области. Попытки самостоятельного поиска исчезнувших украшений не дали результатов.

В ходе разговора с заявительницей полицейские определили круг лиц, имевших доступ в жилище. Оказалось, что незадолго до исчезновения имущества в квартиру к женщине приходил ее знакомый. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Самарской области. Он нигде официально не трудоустроен и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.