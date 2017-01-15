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Преступления Происшествия

Житель Елховского района, повторно севший за руль пьяным, угодил в кювет и стал фигурантом уголовного дела

ЕЛХОВКА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Елховском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, повторного пойманного за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе несения службы сотрудники ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району на автодороге "Самара — Ульяновск" заметили автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого не справился с рулевым управлением. Находившийся за рулем мужчина допустил съезд машины в кювет.

Подъехав в месту ДТП для оказания возможной помощи, сотрудники ГИБДД обнаружили, что автомобилист имеет внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что водитель ранее уже был подвергнут административному наказанию в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на два года, срок лишения еще не истек.

Собранные материалы были направлены в подразделение дознания. В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

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