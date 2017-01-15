Житель Елховского района, повторно севший за руль пьяным, угодил в кювет и стал фигурантом уголовного дела

В Елховском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, повторного пойманного за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе несения службы сотрудники ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району на автодороге "Самара — Ульяновск" заметили автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого не справился с рулевым управлением. Находившийся за рулем мужчина допустил съезд машины в кювет.
Подъехав в месту ДТП для оказания возможной помощи, сотрудники ГИБДД обнаружили, что автомобилист имеет внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что водитель ранее уже был подвергнут административному наказанию в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на два года, срок лишения еще не истек.
Собранные материалы были направлены в подразделение дознания. В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике