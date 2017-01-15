Самарец вырастил 26 кустов конопли у себя в квартире, возбуждено уголовное дело

Сотрудники ОП№ 5 Управления МВД России по г. Самаре получили оперативную информацию о том, что мужчина, проживающий в доме по ул. Дачной в Ленинском районе областного центра, у себя в квартире занимается выращиванием конопли, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли в жилище предполагаемого злоумышленника 26 растений. Согласно заключению экспертов эта конопля содержит в себе наркотически активное вещество. По версии оперативников, безработный ранее не судимый 28-летний местный житель приобрел посредством сети Интернет семена конопли, высадил их и в дальнейшем занимался культивированием растений. Мужчина принял все необходимые меры по созданию условий по выращиванию и дальнейшему сбору марихуаны.
По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике