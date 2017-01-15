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Преступления Происшествия

Троих жителей Приволжского района подозревают в попытке кражи скота

ПРИВОЛЖЬЕ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За помощью в Отдел МВД России по Приволжскому району обратился житель пос. Нижнеозерецкий, заявив, что злоумышленники пытались совершить кражу овец из принадлежащего ему сарая, сообщает ГУ МВД по Самарской области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции осмотрели место проникновения в хозяйственную постройку, опросили потерпевшего и установили очевидцев преступления. В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили личности подозреваемых в совершении преступления и задержали предполагаемых злоумышленников.

По версии следствия, к преступлению причастны двое безработных граждан одной из соседних республик 1980 и 1992 годов рождения. Третий подозреваемый - также нигде не работающий и ранее судимый житель Самарской области 1994 года рождения. В настоящее время за покушение на кражу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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