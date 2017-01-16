Замруководителя Главного управления организации торгов Самарской области стал Дамир Шарипов

Новым заместителем руководителя Главного управления организации торгов Самарской области в декабре стал Дамир Шарипов, перешедший в ведомство из администрации регионального центра, пишет "Самарское обозрение".

Как сообщил изданию сам Дамир Шарипов, его назначение в Главное управление организации торгов Самарской области состоялось 19 декабря. До этого он два года возглавлял аналогичную структуру в составе администрации г. о. Самара, а еще ранее работал в ГУОТ, где руководил управлением закупок подрядных работ.

Именно при Шарипове в 2015 г. управление организации торгов мэрии Самары было выведено из департамента финансов и подчинено непосредственно главе города. В ГУОТ Дамир Шарипов возглавил информационно-аналитическое управление в ранге заместителя руководителя.

"У каждой должности есть своя специфика, свой функционал. Здесь основной круг моих обязанностей - информационно-аналитическая составляющая. А как заместитель я буду исполнять обязанности руководителя в его отсутствие", - пояснил Шарипов.

Преемником же самого Шарипова в управлении организации торгов самарской мэрии стал Алексей Чечеткин.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ранее Чечеткин выступал совладельцем и директором самарского ООО "Специализированный центр сопровождения заказа", генеральным директором сызранского ООО "Лагуна Сити", а также исполнял обязанности гендиректора ГУП Ульяновской области "Имущество" (в настоящее время находится в стадии ликвидации). Согласно основным видам деятельности указанных юридических лиц, до сих пор Алексей Чечеткин занимался управлением недвижимым имуществом.