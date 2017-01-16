Замруководителя Главного управления организации торгов Самарской области стал Дамир Шарипов

Новым заместителем руководителя Главного управления организации торгов Самарской области в декабре стал Дамир Шарипов, перешедший в ведомство из администрации регионального центра, пишет "Самарское обозрение".
Как сообщил изданию сам Дамир Шарипов, его назначение в Главное управление организации торгов Самарской области состоялось 19 декабря. До этого он два года возглавлял аналогичную структуру в составе администрации г. о. Самара, а еще ранее работал в ГУОТ, где руководил управлением закупок подрядных работ.
Именно при Шарипове в 2015 г. управление организации торгов мэрии Самары было выведено из департамента финансов и подчинено непосредственно главе города. В ГУОТ Дамир Шарипов возглавил информационно-аналитическое управление в ранге заместителя руководителя.
"У каждой должности есть своя специфика, свой функционал. Здесь основной круг моих обязанностей - информационно-аналитическая составляющая. А как заместитель я буду исполнять обязанности руководителя в его отсутствие", - пояснил Шарипов.
Преемником же самого Шарипова в управлении организации торгов самарской мэрии стал Алексей Чечеткин.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ранее Чечеткин выступал совладельцем и директором самарского ООО "Специализированный центр сопровождения заказа", генеральным директором сызранского ООО "Лагуна Сити", а также исполнял обязанности гендиректора ГУП Ульяновской области "Имущество" (в настоящее время находится в стадии ликвидации). Согласно основным видам деятельности указанных юридических лиц, до сих пор Алексей Чечеткин занимался управлением недвижимым имуществом.
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Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.