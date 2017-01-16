Александр Хенкин покинул бизнес компании "Борские минеральные воды"

Самарский бизнесмен Александр Хенкин покинул бизнес ООО "Борские минеральные воды", продав блокирующий пакет компании своему в прошлом партнеру и другу Александру Волову, пишет "Самарское обозрение".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами предприятия ранее выступали Александр Хенкин (25%), Лариса Алферова (20%), Цили Волова (20%), Светлана Сухарева (20%), Дмитрий Алферов (5%), Александр Волов (5%) и Игорь Сухарев (5%).

Напомним, в 2014 г. в компании разгорелся корпоративный конфликт, связанный с тем, что Александр Хенкин усомнился в эффективности действующего менеджмента "БМВ", заподозрив его в финансовых махинациях.

Позиция Хенкина не нашла поддержки у других совладельцев компании. Долгое время конфликт носил вялотекущий характер. Хенкин оказался отстранен от управления "БМВ" и сосредоточился на оспаривании различных сделок и итогов собраний совладельцев компании. Этот процесс особого успеха не имел.

Конфликт обострился осенью 2016 г., когда ООО "ХимОйл" инициировало банкротство "БМВ". 22 ноября в отношении компании ввели процедуру наблюдения. Хенкин посчитал, что за "ХимОйлом" стоят его партнеры по "БМВ" и происходящее свидетельствует о попытке вывести его из бизнеса путем переброски активов предприятия в ходе банкротства на другую компанию.

В итоге стороны смогли достичь компромиссного решения и завершить противостояние. В начале 2017 г. в ЕГРЮЛ была раскрыта информация, что Хенкин вышел из числа совладельцев "Борских минеральных вод". Судя по отчетности компании, его доля перешла к Александру Волову (тому теперь принадлежат 30% вместо прежних 5%).

На каких условиях Хенкин вышел из капитала "БМВ" и сколько партнеры заплатили за его долю, неизвестно. Сами стороны сделку не комментируют. Александр Хенкин не стал разговаривать на эту тему. От комментариев отказался и директор "БМВ" Алексей Митюшин.