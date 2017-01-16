Александр Хенкин покинул бизнес компании "Борские минеральные воды"

Самарский бизнесмен Александр Хенкин покинул бизнес ООО "Борские минеральные воды", продав блокирующий пакет компании своему в прошлом партнеру и другу Александру Волову, пишет "Самарское обозрение".
Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами предприятия ранее выступали Александр Хенкин (25%), Лариса Алферова (20%), Цили Волова (20%), Светлана Сухарева (20%), Дмитрий Алферов (5%), Александр Волов (5%) и Игорь Сухарев (5%).
Напомним, в 2014 г. в компании разгорелся корпоративный конфликт, связанный с тем, что Александр Хенкин усомнился в эффективности действующего менеджмента "БМВ", заподозрив его в финансовых махинациях.
Позиция Хенкина не нашла поддержки у других совладельцев компании. Долгое время конфликт носил вялотекущий характер. Хенкин оказался отстранен от управления "БМВ" и сосредоточился на оспаривании различных сделок и итогов собраний совладельцев компании. Этот процесс особого успеха не имел.
Конфликт обострился осенью 2016 г., когда ООО "ХимОйл" инициировало банкротство "БМВ". 22 ноября в отношении компании ввели процедуру наблюдения. Хенкин посчитал, что за "ХимОйлом" стоят его партнеры по "БМВ" и происходящее свидетельствует о попытке вывести его из бизнеса путем переброски активов предприятия в ходе банкротства на другую компанию.
В итоге стороны смогли достичь компромиссного решения и завершить противостояние. В начале 2017 г. в ЕГРЮЛ была раскрыта информация, что Хенкин вышел из числа совладельцев "Борских минеральных вод". Судя по отчетности компании, его доля перешла к Александру Волову (тому теперь принадлежат 30% вместо прежних 5%).
На каких условиях Хенкин вышел из капитала "БМВ" и сколько партнеры заплатили за его долю, неизвестно. Сами стороны сделку не комментируют. Александр Хенкин не стал разговаривать на эту тему. От комментариев отказался и директор "БМВ" Алексей Митюшин.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.