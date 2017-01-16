Громкое дело бывшего вице-президента "СОКа" рассмотрит мировой суд

Уголовное дело бывшего вице-президента ГК "СОК" Сергея Фанина, подозревавшегося в покушении на крупное мошенничество, показательно разваливается, пишет "Самарское обозрение".

Фанин, изначально подозревавшийся как советник ульяновского губернатора в получении взятки от бывшего партнера якобы за лоббирование интересов в местном дорожном строительстве, теперь обвиняется лишь в самоуправстве.

Напомним, в конце марта 2016 г. сотрудники полиции и СК задержали 48-летнего Фанина в самарском ЖК "Ладья", где расположены его квартира и офис. Заявление на него написал другой бывший менеджер СОКа Валентин Кубриков, один из соучредителей ООО "СКМ", активно работавшей по дорожным подрядам в Ульяновской области. Теневым совладельцем "СКМ" считали Фанина.

По версии следствия, Фанин якобы требовал от Кубрикова 18,5 млн руб. за обеспечение заключения муниципального контракта стоимостью более 110 млн руб. на строительство автомобильных дорог в Заволжской промышленной зоне Ульяновска.

В рамках расследования дела прошли обыски и выемки у высокопоставленных чиновников Ульяновской области и бизнесменов, работающих в дорожной отрасли.

Сам Фанин после задержания в момент передачи ему денежной "куклы" в 10 млн руб. утверждал, что всего лишь пытался получить от бывшего коллеги сумму за переданную им Кубрикову долю в ООО "СКМ".

В итоге следователи решили, что Фанин не пытался смошенничать.

"В ходе производства предварительного расследования следствие пришло к выводу, что в действиях Фанина отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), а усматривается состав преступления, предусмотренный статьей 330 УК РФ (самоуправство), в связи с чем уголовное дело передано в органы полиции по подследственности", - сообщил руководитель СУ СК РФ по Самарской области Валерий Самодайкин.

Теперь Фанину в худшем случае грозит штраф до 80 тыс. руб., обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или арест на шесть месяцев.

Адвокат подозреваемого Алексей Сизов надеется, что его подзащитному суд просто зачтет срок уже отбытого домашнего ареста.

Дело уже передано в мировой суд. Первое заседание по нему состоится 17 января.