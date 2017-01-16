Под Октябрьском грузовой поезд сбил снегоболотоход

В субботу, 14 января, в 19:38 в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 971 км перегона ст. Правая Волга - ст. Октябрьск грузовой поезд сбил снегоболотоход, сообщает пресс-служба ведомства.

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в районе остановочной платформы Октябрьск-Пристань локомотив сбил самодельный снегоболотоход. Хозяин транспортного средства на месте происшествия отсутствовал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность владельца снегоболотохода была установлена. Им оказался 33-летний житель Октябрьска. Он пояснил, что двигался на своем транспортном средстве по р. Волге, его путь пролегал через железнодорожное полотно. Переезжая через рельсы в неустановленном для этого месте, снегоболотоход застрял, мужчина самостоятельно не смог его вытолкать. Увидев приближающийся состав, хозяин оставил свое транспортное средство и убежал.

В результате столкновения пострадавших нет, произошла задержка двух грузовых поездов на 54 минуты. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.