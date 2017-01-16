Под Октябрьском грузовой поезд сбил снегоболотоход

В субботу, 14 января, в 19:38 в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 971 км перегона ст. Правая Волга - ст. Октябрьск грузовой поезд сбил снегоболотоход, сообщает пресс-служба ведомства.
При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в районе остановочной платформы Октябрьск-Пристань локомотив сбил самодельный снегоболотоход. Хозяин транспортного средства на месте происшествия отсутствовал.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность владельца снегоболотохода была установлена. Им оказался 33-летний житель Октябрьска. Он пояснил, что двигался на своем транспортном средстве по р. Волге, его путь пролегал через железнодорожное полотно. Переезжая через рельсы в неустановленном для этого месте, снегоболотоход застрял, мужчина самостоятельно не смог его вытолкать. Увидев приближающийся состав, хозяин оставил свое транспортное средство и убежал.
В результате столкновения пострадавших нет, произошла задержка двух грузовых поездов на 54 минуты. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.