16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре, на пр. Ленина произошло задымление в трамвае Под Октябрьском грузовой поезд сбил снегоболотоход В Самаре спасали семью, отравившуюся угарным газом На Волге у спуска ул. Лейтенанта Шмидта под лед провалился автомобиль с людьми Врачи скорой помощи Самары спасали женщину, которую в лицо укусила собака

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Под Октябрьском грузовой поезд сбил снегоболотоход

СЫЗРАНЬ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 227
Версия для печати

В субботу, 14 января, в 19:38 в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 971 км перегона ст. Правая Волга - ст. Октябрьск грузовой поезд сбил снегоболотоход, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: www.syzran-small.net

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в районе остановочной платформы Октябрьск-Пристань локомотив сбил самодельный снегоболотоход. Хозяин транспортного средства на месте происшествия отсутствовал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность владельца снегоболотохода была установлена. Им оказался 33-летний житель Октябрьска. Он пояснил, что двигался на своем транспортном средстве по р. Волге, его путь пролегал через железнодорожное полотно. Переезжая через рельсы в неустановленном для этого месте, снегоболотоход застрял, мужчина самостоятельно не смог его вытолкать. Увидев приближающийся состав, хозяин оставил свое транспортное средство и убежал.

В результате столкновения пострадавших нет, произошла задержка двух грузовых поездов на 54 минуты. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

Оксана Глебова 27 декабря 2016 14:02 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

Елена Затейкина 27 декабря 2016 09:26 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Обалдеть... Сочувствую

Громов Владимир 27 декабря 2016 08:22 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

Александр Аминчиков 26 декабря 2016 23:56 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.

Фото на сайте

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

В Самаре горел ЖК "Империал"

В Самаре горел ЖК "Империал"

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5