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Экономика и бизнес

В Самарской области подорожал бензин

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За две недели с 31 декабря по 13 января в Самарской области выросли цены на автомобильное топливо, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

По данным ведомства, повышение розничных цен на дизельное топливо (0,1-1,5 руб./л) отмечено в 28 муниципальных образованиях области, на бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 (0,1-0,8 руб./л) - в 22 муниципальных образованиях.

Средние розничные цены на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 13 января 2017 года составили:

  • на бензин марки АИ-80 - 30,9-31,3 руб. за литр;
  • на бензин марки АИ-92 - 34,2-34,9 руб. за литр;
  • на бензин марки АИ-95 - 37,4-38 руб. за литр;
  • на дизельное топливо - 35,5-37,1 руб. за литр.

При этом цены на автомобильное топливо остаются одними из самых низких в ПФО. Так, в Нижегородской области цены на бензин АИ-92 на ту же дату составили 35,4 руб./л, на АИ-95 - 38,5 руб./л, на ДТ- 37,7 руб./литр. В Татарстане топливо АИ-92 стоит 34,9 руб./л, АИ-95 - 37,8 руб./л, ДТ - 37 руб./литр.

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Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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