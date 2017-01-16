В регионе выросли цены на сливочное масло и картофель

В Самарской области после нового года отмечается сезонное повышение цен на сливочное масло, картофель, свежие овощи и фрукты (яблоки, бананы, мандарины, виноград).
Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.
Также, по данным ведомства, сахар и апельсины продолжили дешеветь.
В целом потребительские цены в Самарской области за декабрь 2016 г. выросли на 0,59%, по отношению к декабрю 2015 г. - на 5,19%.
Последние комментарии
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.