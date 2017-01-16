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Экономика и бизнес

В регионе выросли цены на сливочное масло и картофель

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области после нового года отмечается сезонное повышение цен на сливочное масло, картофель, свежие овощи и фрукты (яблоки, бананы, мандарины, виноград).

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Также, по данным ведомства, сахар и апельсины продолжили дешеветь.

В целом потребительские цены в Самарской области за декабрь 2016 г. выросли на 0,59%, по отношению к декабрю 2015 г. - на 5,19%.

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