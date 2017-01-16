GM-АвтоВАЗ запускает программу стимулирования розничных продаж совместно с ВТБ24

GM-АвтоВАЗ 16 января запускает программу стимулирования розничных продаж на покупку автомобилей Chevrolet Niva, сообщил сайт автопроизводителя.
Эксклюзивным партнером программы выступает ВТБ24 (ПАО).
Программа позволяет получить кредит при первоначальном взносе от 20% или 40% на один, два или три года.
Ставка в кредитном договоре - 8,9% годовых - достигается сочетанием предложения от банка-партнера и госсубсидии, при этом клиент получает скидку 30 тыс. руб., что позволит снизить объем заемных средств или уменьшить объем вносимых наличных средств на означенную сумму.
Срок действия данной программы - до 31 марта включительно.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.