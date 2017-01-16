GM-АвтоВАЗ запускает программу стимулирования розничных продаж совместно с ВТБ24

GM-АвтоВАЗ 16 января запускает программу стимулирования розничных продаж на покупку автомобилей Chevrolet Niva, сообщил сайт автопроизводителя.

Эксклюзивным партнером программы выступает ВТБ24 (ПАО).

Программа позволяет получить кредит при первоначальном взносе от 20% или 40% на один, два или три года.

Ставка в кредитном договоре - 8,9% годовых - достигается сочетанием предложения от банка-партнера и госсубсидии, при этом клиент получает скидку 30 тыс. руб., что позволит снизить объем заемных средств или уменьшить объем вносимых наличных средств на означенную сумму.

Срок действия данной программы - до 31 марта включительно.