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Автопром Машиностроение

GM-АвтоВАЗ запускает программу стимулирования розничных продаж совместно с ВТБ24

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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GM-АвтоВАЗ 16 января запускает программу стимулирования розничных продаж на покупку автомобилей Chevrolet Niva, сообщил сайт автопроизводителя.

Эксклюзивным партнером программы выступает ВТБ24 (ПАО).

Программа позволяет получить кредит при первоначальном взносе от 20% или 40% на один, два или три года.

Ставка в кредитном договоре - 8,9% годовых - достигается сочетанием предложения от банка-партнера и госсубсидии, при этом клиент получает скидку 30 тыс. руб., что позволит снизить объем заемных средств или уменьшить объем вносимых наличных средств на означенную сумму.

Срок действия данной программы - до 31 марта включительно.

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Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 15:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 09:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 23 сентября 2014 02:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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