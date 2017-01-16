Самарская мэрия не смогла найти подрядчика для ремонта дворов и внутридворовых проездов

Департамент городского хозяйства и экологии Самары не смог найти подрядчика, который взялся бы за выполнение работ по ремонту дворов многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.

Информация об этом содержится на портале госзакупок. Напомним, аукцион на право заключения соответствующего муниципального контракта был объявлен 13 декабря 2016 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 58 млн рублей. Однако за месяц на торги не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.