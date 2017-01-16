Самарская мэрия не смогла найти подрядчика для ремонта дворов и внутридворовых проездов

Департамент городского хозяйства и экологии Самары не смог найти подрядчика, который взялся бы за выполнение работ по ремонту дворов многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.
Информация об этом содержится на портале госзакупок.
Напомним, аукцион на право заключения соответствующего муниципального контракта был объявлен 13 декабря 2016 года.
Начальная максимальная цена контракта составляла 58 млн рублей.
Однако за месяц на торги не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?