СОФ ПИЖС предоставит еще 53 квартиры в Жигулевске для переселенцев

Подведены итоги еще одного аукциона по приобретению квартир для переселенцев из аварийного жилфонда посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в Жигулевске, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.
Подрядчиком стал СОФ ПИЖС.
Ранее, 10 января, подобный аукцион по предоставлению 145 квартир в Жигулевске выиграла та же компания.
СОФ ПИЖС должен будет предоставить 53 квартиры общей площадью не менее 2,9 тыс. кв. м до 31 июля 2017 года.
На это из областного и местного бюджетов и бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ выделяют 98,8 млн рублей.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?