СОФ ПИЖС предоставит еще 53 квартиры в Жигулевске для переселенцев

Подведены итоги еще одного аукциона по приобретению квартир для переселенцев из аварийного жилфонда посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в Жигулевске, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.

Подрядчиком стал СОФ ПИЖС.

Ранее, 10 января, подобный аукцион по предоставлению 145 квартир в Жигулевске выиграла та же компания.

СОФ ПИЖС должен будет предоставить 53 квартиры общей площадью не менее 2,9 тыс. кв. м до 31 июля 2017 года.

На это из областного и местного бюджетов и бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ выделяют 98,8 млн рублей.