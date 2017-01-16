В Перми проходит выставка Владимира Логутова "Встречи"

В музее современного искусства PERMM до конца января работает выставка "Встречи" самарского художника Владимира Логутова.

Владимир Логутов хорошо известен как художник, работающий с видео, но его первые опыты и признание в мире искусств начинались с живописи, представляют художника в анонсе к выставке. "Встречи" сам художник считает неким возвращением к начальному творческому импульсу, к корням. На выставке представлено 26 живописных работ. В 2016 году с этим проектом Владимир Логутов вошел в лонг-лист X Премии Кандинского в номинации "Молодой художник. Проект года".

"Для меня очень важен момент встречи зрителя с произведением, как работа функционирует в культуре, бытует в пространстве галереи и музея, - говорит Владимир Логутов. - Но "Встречи" - это не только контакт зрителя с произведением, а шире - взаимодействие с чем-то, с каким-то явлением. Эти встречи отражают и мой кураторский опыт, ощущение, как произведение должно взаимодействовать со зрителем".

"В проекте Владимира Логутова "Встречи" в центре внимания - зритель. При этом здесь нет ни интерактивности, ни провокации, - пишет критик Владимир Левашов. - Впрочем, провокация латентно присутствует, поскольку на выставке можно увидеть исключительно станковое искусство. А станковизм и современное искусство - вроде как противоположности, и их соединение само по себе есть вызов. Хотя и вызов этот не нов, пусть не для искусства, так для физики, где, как известно, тот же электрон может одновременно проявлять свойства волны и частицы, а присутствие наблюдателя-зрителя принципиально меняет состояние системы".

Выставка Владимира Логутова работает в Перми до 29 января.