В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего подростка и скрывшегося

В понедельник, 16 января, в Самаре продолжается поиск водителя, сбившего в Ленинском районе несовершеннолетнюю девушку и скрывшегося, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, 14 января, в 17:00, водитель неустановленного автомобиля ехал по ул. Чернореченской со стороны ул. Дачной в направлении ул. Киевской. В районе дома №61б по Чернореченской он сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте, хотя нерегулируемый пешеходный переход был в зоне видимости.
Водитель с места ДТП скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали ушибленную рану правого бедра.
В ОГИБДД Самары отмечают, что в отношении водителя за оставление места ДТП по п. 2.5 ПДД РФ и за неправильный выбор скоростного режима по п. 10.1 ПДД РФ и вынесены соответствующие определения о возбуждении административных дел по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и ст. 12.24 КоАП РФ.
Кроме того, в городском ОГИБДД сообщают, что в субботу в городе под колесами автомобиля пострадал еще один подросток.
По предварительным данным полицейских, в 10:30 33-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ташкентской в направлении ул. Георгия Димитрова. Напротив дома №202в он сбил 15-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
В ГИБДД отмечают, что согласно показаниям пострадавшего, подросток вышел из автобуса и начал переходить дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы и подозрением на закрытый краевой перелом локтевого отростка слева.
В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного дела по ст. 12.24 КоАП РФ, по поводу причинения вреда здоровью пострадавшего.
Госавтоинспекция Самары обращает внимание, что причиной наездов на несовершеннолетних послужило, в первую очередь, несоблюдение пешеходами ПДД, а именно — правил перехода проезжей части. Несмотря на то что в зоне видимости находились нерегулируемые пешеходные переходы, подростки пересекали проезжую часть в неположенном месте, что и привело к дорожно-транспортным происшествиям.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.