В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего подростка и скрывшегося

В понедельник, 16 января, в Самаре продолжается поиск водителя, сбившего в Ленинском районе несовершеннолетнюю девушку и скрывшегося, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, 14 января, в 17:00, водитель неустановленного автомобиля ехал по ул. Чернореченской со стороны ул. Дачной в направлении ул. Киевской. В районе дома №61б по Чернореченской он сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте, хотя нерегулируемый пешеходный переход был в зоне видимости.

Водитель с места ДТП скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали ушибленную рану правого бедра.

В ОГИБДД Самары отмечают, что в отношении водителя за оставление места ДТП по п. 2.5 ПДД РФ и за неправильный выбор скоростного режима по п. 10.1 ПДД РФ и вынесены соответствующие определения о возбуждении административных дел по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и ст. 12.24 КоАП РФ.

Кроме того, в городском ОГИБДД сообщают, что в субботу в городе под колесами автомобиля пострадал еще один подросток.

По предварительным данным полицейских, в 10:30 33-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ташкентской в направлении ул. Георгия Димитрова. Напротив дома №202в он сбил 15-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В ГИБДД отмечают, что согласно показаниям пострадавшего, подросток вышел из автобуса и начал переходить дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы и подозрением на закрытый краевой перелом локтевого отростка слева.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного дела по ст. 12.24 КоАП РФ, по поводу причинения вреда здоровью пострадавшего.

Госавтоинспекция Самары обращает внимание, что причиной наездов на несовершеннолетних послужило, в первую очередь, несоблюдение пешеходами ПДД, а именно — правил перехода проезжей части. Несмотря на то что в зоне видимости находились нерегулируемые пешеходные переходы, подростки пересекали проезжую часть в неположенном месте, что и привело к дорожно-транспортным происшествиям.