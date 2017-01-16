Выставка из коллекции историка моды Александра Васильева продлена до 1 февраля

Выставка "Женская мода в стиле модерн" из коллекции историка моды Александра Васильева продлена до 1 февраля, сообщают в Музее модерна.

Напомним, по расписанию выставка должна была закрыться 15 января. Платья и костюмы с рукавами жиго, накидки-тальмы, ажурные и горностаевые пелерины, сумочки и зонтики, рассказывающие о моде в России в эпоху правления императоров Александра III и Николая II, останутся в Самаре еще на две недели.