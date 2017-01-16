Выставка из коллекции историка моды Александра Васильева продлена до 1 февраля

Выставка "Женская мода в стиле модерн" из коллекции историка моды Александра Васильева продлена до 1 февраля, сообщают в Музее модерна.
Напомним, по расписанию выставка должна была закрыться 15 января. Платья и костюмы с рукавами жиго, накидки-тальмы, ажурные и горностаевые пелерины, сумочки и зонтики, рассказывающие о моде в России в эпоху правления императоров Александра III и Николая II, останутся в Самаре еще на две недели.
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От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)