В Самаре 44-летнего армянина подозревают в жестоком убийстве земляка

В субботу, 14 января, около 21:00 в больницу им. Середавина доставили 38-летнего мужчину с переломами рук, ног и ребер, повлекших повреждение внутренних органов, а также ушиб головного мозга и его сдавливание. В больнице пострадавший умер.
Как выяснили сотрудники Волжского райотдела полиции, потерпевший снимал дом на ул. Ленинградской в пос. Стройкерамика, куда его и привезли с одной из строек в Самаре. По версии правоохранителей, там во время ссоры на него напал знакомый гражданин Армении, ранее уже судимый за причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело. 16 января в Волжском райсуде решат вопрос об аресте подозреваемого.
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике