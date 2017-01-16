В Самаре 44-летнего армянина подозревают в жестоком убийстве земляка

В субботу, 14 января, около 21:00 в больницу им. Середавина доставили 38-летнего мужчину с переломами рук, ног и ребер, повлекших повреждение внутренних органов, а также ушиб головного мозга и его сдавливание. В больнице пострадавший умер.

Как выяснили сотрудники Волжского райотдела полиции, потерпевший снимал дом на ул. Ленинградской в пос. Стройкерамика, куда его и привезли с одной из строек в Самаре. По версии правоохранителей, там во время ссоры на него напал знакомый гражданин Армении, ранее уже судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело. 16 января в Волжском райсуде решат вопрос об аресте подозреваемого.