16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет международный ИТ-форум Поездка в Японию - главный приз "Ростелекома" для победителей конкурса региональных СМИ Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта" Бесплатный семинар об эффективном интернет-маркетинге пройдет в Самаре 1 декабря В технопарке "Жигулевская долина" выпускают гелевые поршни для нефтянки и "мозги" для холодильников

ИТ Транспорт и связь

Сервисы Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг "Ростелекома" в Поволжье

САМАРА.16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати

"Видеопрокат" и "Караоке" в новогодние праздники стали самыми востребованными сервисами среди услуг, оказываемых "Ростелекомом" жителям Поволжского региона. В среднем в первую неделю января число обращений к данным сервисам возросло вчетверо. Время, проведенное пользователями Интерактивного ТВ у телевизоров за девять праздничных дней, превысило продолжительность просмотров за предыдущий месяц.

Пользователи Интерактивного ТВ 96 тыс. раз обратились к сервису "Видеопрокат". Особый интерес в праздничные дни вызвали фильмы в категории "прямо из кинотеатра" - новинки мирового и отечественного кино, которые становятся доступны в сервисе одновременно с выходом их на большие экраны либо сразу после премьерных показов. Самым рейтинговым по количеству просмотров стал фильм "28 панфиловцев". Популярностью также пользовались и другие новинки, появившиеся в видеотеке в первый день января, такие как "Девушка в поезде", "Дом странных детей Мисс Перегрин","Инферно". Мультипликационные фильмы "Тролли", "Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция" и "Тайная жизнь домашних животных" стали в новогодние каникулы хитами у юных телезрителей, которые по активности пользования сервисом традиционно не уступают взрослой аудитории.

Свыше 50 тыс. песен исполнено пользователями Интерактивного ТВ из сервиса "Караоке". Пик обращения к сервису пришелся на 1 января. Наиболее часто звучали песни "А я только с мороза", "Женщина, я не танцую", "Оттепель".

Домашний телефон, особенно в новогоднюю ночь, остается гарантом качества, надежности соединения и возможности дозвониться до адресата. 1 января абонентами компании в Поволжье совершено свыше 2,7 млн звонков, что в 1,25 раза превышает среднестатистический показатель, при этом перегрузок не наблюдалось, сеть отработала стабильно и без потерь вызовов.

Нагрузка на междугородные и международные сети возросла на 20% и 50%, соответственно. Наиболее популярными международными направлениями для пользователей домашней телефонии традиционно являются Казахстан, Белоруссия и Украина. Из стран дальнего зарубежья наибольшее количество вызовов приходится на Германию. Дополнительными опциями для выгодных звонков по России, такими как "Безлимитная Россия", "Твоя страна" и другими, воспользовались свыше 50 тыс. абонентов компании. При этом более 11 тыс. абонентов заранее позаботились о новогодних праздниках, подключив дополнительные опции телефонии еще в декабре.

Для обеспечения стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры  в новогодние праздники компания на территории обслуживания макрорегионального филиала "Волга" провела организационно-технические мероприятия. В частности, были выполнены работы по оптимизации загрузки сети, на транзитных междугородных узлах связи подключено 248 дополнительных каналов, также организовано круглосуточное дежурство специалистов центра управления сетями связи. В результате объекты и сети связи в период повышенной нагрузки функционировали в штатном режиме.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

Фото на сайте

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

ГК "Связьстроймонтаж" - более 20 лет на рынке телекоммуникационных услуг

ГК "Связьстроймонтаж" - более 20 лет на рынке телекоммуникационных услуг

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5