Сервисы Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг "Ростелекома" в Поволжье

"Видеопрокат" и "Караоке" в новогодние праздники стали самыми востребованными сервисами среди услуг, оказываемых "Ростелекомом" жителям Поволжского региона. В среднем в первую неделю января число обращений к данным сервисам возросло вчетверо. Время, проведенное пользователями Интерактивного ТВ у телевизоров за девять праздничных дней, превысило продолжительность просмотров за предыдущий месяц.
Пользователи Интерактивного ТВ 96 тыс. раз обратились к сервису "Видеопрокат". Особый интерес в праздничные дни вызвали фильмы в категории "прямо из кинотеатра" - новинки мирового и отечественного кино, которые становятся доступны в сервисе одновременно с выходом их на большие экраны либо сразу после премьерных показов. Самым рейтинговым по количеству просмотров стал фильм "28 панфиловцев". Популярностью также пользовались и другие новинки, появившиеся в видеотеке в первый день января, такие как "Девушка в поезде", "Дом странных детей Мисс Перегрин","Инферно". Мультипликационные фильмы "Тролли", "Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция" и "Тайная жизнь домашних животных" стали в новогодние каникулы хитами у юных телезрителей, которые по активности пользования сервисом традиционно не уступают взрослой аудитории.
Свыше 50 тыс. песен исполнено пользователями Интерактивного ТВ из сервиса "Караоке". Пик обращения к сервису пришелся на 1 января. Наиболее часто звучали песни "А я только с мороза", "Женщина, я не танцую", "Оттепель".
Домашний телефон, особенно в новогоднюю ночь, остается гарантом качества, надежности соединения и возможности дозвониться до адресата. 1 января абонентами компании в Поволжье совершено свыше 2,7 млн звонков, что в 1,25 раза превышает среднестатистический показатель, при этом перегрузок не наблюдалось, сеть отработала стабильно и без потерь вызовов.
Нагрузка на междугородные и международные сети возросла на 20% и 50%, соответственно. Наиболее популярными международными направлениями для пользователей домашней телефонии традиционно являются Казахстан, Белоруссия и Украина. Из стран дальнего зарубежья наибольшее количество вызовов приходится на Германию. Дополнительными опциями для выгодных звонков по России, такими как "Безлимитная Россия", "Твоя страна" и другими, воспользовались свыше 50 тыс. абонентов компании. При этом более 11 тыс. абонентов заранее позаботились о новогодних праздниках, подключив дополнительные опции телефонии еще в декабре.
Для обеспечения стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры в новогодние праздники компания на территории обслуживания макрорегионального филиала "Волга" провела организационно-технические мероприятия. В частности, были выполнены работы по оптимизации загрузки сети, на транзитных междугородных узлах связи подключено 248 дополнительных каналов, также организовано круглосуточное дежурство специалистов центра управления сетями связи. В результате объекты и сети связи в период повышенной нагрузки функционировали в штатном режиме.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???