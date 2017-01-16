Самарцы стали серебряными призерами чемпионата Саратовской области по зимней рыбалке

Минувшие выходные на волжских просторах выдались не по погоде жаркими. В субботу, 14 января, на затонах в районе Красной Глинки прошли соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда.
В турнире приняли участие все желающие, в том числе рыболовы-любители и спортсмены-разрядники. Но, несмотря на, казалось бы, благоприятные условия, общий вес добытой участниками рыбы составил всего 2 кг 640 граммов. Победителем, и одновременно обладателем приза в номинации Big Fish был признан Николай Гаршин с результатом в 960 граммов.
А в воскресенье, 15 января, на территории базы отдыха "Подсолнух" в 40 км. от Саратова завершился официальный чемпионат Саратовской области по ловле рыбы на блесну. Самарская команда "Медведь" в составе Александра Павлова, Сергея Наткина и Игоря Смирнова взяла "серебро", уступив лишь хозяевам водоема. Общий вес выловленных и представленных нашими земляками на взвешивание окуней за два тура превысил 46 кг.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.