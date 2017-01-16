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Самарцы стали серебряными призерами чемпионата Саратовской области по зимней рыбалке

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: ФОТО АВТОРА

Минувшие выходные на волжских просторах выдались не по погоде жаркими. В субботу, 14 января, на затонах в районе Красной Глинки прошли соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда.

Рыбалка в Самаре "HUGE PiKE"

В турнире приняли участие все желающие, в том числе рыболовы-любители и спортсмены-разрядники. Но, несмотря на, казалось бы, благоприятные условия, общий вес добытой участниками рыбы составил всего 2 кг 640 граммов. Победителем, и одновременно обладателем приза в номинации Big Fish был признан Николай Гаршин с результатом в 960 граммов.

А в воскресенье, 15 января, на территории базы отдыха "Подсолнух" в 40 км. от Саратова завершился официальный чемпионат Саратовской области по ловле рыбы на блесну. Самарская команда "Медведь" в составе Александра Павлова, Сергея Наткина и Игоря Смирнова взяла "серебро", уступив лишь хозяевам водоема. Общий вес выловленных и представленных нашими земляками на взвешивание окуней за два тура превысил 46 кг.

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