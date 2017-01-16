Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Юбилейную ХХ Рождественскую синхронную гонку чемпионов выиграл многократный чемпион России и призер международных серий Кирилл Ладыгин из Тольятти.

В соревновании, которое прошло на испытательном полигоне АвтоВАЗа, приняли участие лучшие спортсмены России. За пилотов болели тысячи тольяттинцев и гостей города. Вместе с гонщиками в боевых заездах участвовали штурманы - журналисты, сотрудники АвтоВАЗа, а также победители конкурсов и викторин, прошедших накануне соревнований.

Впервые в истории Рождественских гонок, которые проводятся с 1996 г., пилоты выступали на спортивных Lada Vesta.

Главным призом Рождественской гонки стал 10-тысячный автомобиль от компании Lada Sport - модель Lada Granta в версии Drive Active.

Обладателем автомобиля и высшей ступени на подиуме стал Кирилл Ладыгин, который выиграл гонку в пятый раз.

В финале он боролся с Михаилом Митяевым, вице-чемпионом России по кольцевым гонкам в классе "Туринг Лайт". Третью ступень пьедестала занял чемпион России в Туринге и Туринг Лайте Дмитрий Брагин.