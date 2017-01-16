16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
8 января в Тольятти откроется сезон ледовых автогонок Тольяттинец Дмитрий Брагин выиграл первую гонку сезона РСКГ в классе "Туринг-лайт" Тольяттинские "моржи" завоевали пять золотых медалей на соревнованиях по плаванию в проруби Юристы со всей страны приедут в Самару на чемпионат по горным лыжам и сноуборду С 8 по 10 января в Царевщине пройдет международный зимний слет байкеров SnowDogs-2016

Экстремальный спорт Спорт

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

САМАРА.16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати

Юбилейную ХХ Рождественскую синхронную гонку чемпионов выиграл многократный чемпион России и призер международных серий Кирилл Ладыгин из Тольятти.

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов
Фото: Юрий Михайлин

В соревновании, которое прошло на испытательном полигоне АвтоВАЗа, приняли участие лучшие спортсмены России. За пилотов болели тысячи тольяттинцев и гостей города. Вместе с гонщиками в боевых заездах участвовали штурманы - журналисты, сотрудники АвтоВАЗа, а также победители конкурсов и викторин, прошедших накануне соревнований.

Впервые в истории Рождественских гонок, которые проводятся с 1996 г., пилоты выступали на спортивных Lada Vesta.

Главным призом Рождественской гонки стал 10-тысячный автомобиль от компании Lada Sport - модель Lada Granta в версии Drive Active.

Обладателем автомобиля и высшей ступени на подиуме стал Кирилл Ладыгин, который выиграл гонку в пятый раз.

В финале он боролся с Михаилом Митяевым, вице-чемпионом России по кольцевым гонкам в классе "Туринг Лайт". Третью ступень пьедестала занял чемпион России в Туринге и Туринг Лайте Дмитрий Брагин.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 22:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 19:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Под Тольятти прошел третий марафон "Хрящевка Challenge"

Под Тольятти прошел третий марафон "Хрящевка Challenge"

За призы "Силы спорта" сразились сильнейшие райдеры со всей страны

За призы "Силы спорта" сразились сильнейшие райдеры со всей страны

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5