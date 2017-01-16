В ближайшие дни в регионе похолодает.

В Самарской области похолодает до -25°C

В понедельник, 16 января, местами пройдет слабый снег, будет изморозь. Температура воздуха составит -10 ... -15°C, местами до -18°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Во вторник, 17 января, ожидается переменная облачность, местами слабый снег, изморозь. Ночью температура воздуха составит -13 ... -18°C, местами -20...-25°C. Днем -10 ... -15°C, местами до -17°C. Ветер южный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

В среду, 18 января, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег, изморозь. В ночные часы похолодает от -13 до -18°C, местами от -20 до -25°C. Днем -10 ... -15°C, местами до -17°C. Ветер неустойчивый слабый, сообщают в Приволжском УГМС.