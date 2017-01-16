В Самарской области похолодает до -25°C

В ближайшие дни в регионе похолодает.
В понедельник, 16 января, местами пройдет слабый снег, будет изморозь. Температура воздуха составит -10 ... -15°C, местами до -18°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.
Во вторник, 17 января, ожидается переменная облачность, местами слабый снег, изморозь. Ночью температура воздуха составит -13 ... -18°C, местами -20...-25°C. Днем -10 ... -15°C, местами до -17°C. Ветер южный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.
В среду, 18 января, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег, изморозь. В ночные часы похолодает от -13 до -18°C, местами от -20 до -25°C. Днем -10 ... -15°C, местами до -17°C. Ветер неустойчивый слабый, сообщают в Приволжском УГМС.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.