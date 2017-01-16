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Экология Общество

В Самарской области похолодает до -25°C

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие дни в регионе похолодает.

В Самарской области похолодает до -25°C В Самарской области похолодает до -25°C
Фото: Юлия Рубцова

В понедельник, 16 января, местами пройдет слабый снег, будет изморозь. Температура воздуха составит -10 ... -15°C, местами до -18°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Во вторник, 17 января, ожидается переменная облачность, местами слабый снег, изморозь. Ночью температура воздуха составит -13 ... -18°C, местами -20...-25°C. Днем -10 ... -15°C, местами до -17°C. Ветер южный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

В среду, 18 января, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег, изморозь. В ночные часы похолодает от -13 до -18°C, местами от -20 до -25°C. Днем -10 ... -15°C, местами до -17°C. Ветер неустойчивый слабый, сообщают в Приволжском УГМС.

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Последние комментарии

Александр Денежкин 29 июня 2016 17:53 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков

Андрей Еговитин 05 июня 2016 07:24 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!

Dmitry Lakotsenin 02 сентября 2015 21:04 В районе стрелки рек Волга и Сок незаконно перегружают песок

Заметьте, не первый год!

Павел Торшин 17 июля 2015 04:09 Из Бузулукского бора до 2016 г. уберут все аварийные нефтяные скважины

Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"

Aleksey Sergeev 25 июня 2015 07:36 Самарские рыбколхозы угодили в сети правосудия

Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.

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