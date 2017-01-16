"Самарский речной порт" выпустит дополнительные акции на 16,5 млн рублей

Совет директоров АО "Самарский речной порт" утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Информация об этом содержится на странице предприятия в Интернете.

Согласно опубликованному документу, речь идет об обыкновенных именных бездокументарных акциях в количестве 33,5 тыс. номиналом 500 руб. каждая.

В результате дополнительного выпуска уставный капитал "Самарского речного порта" увеличивается на 16,7 млн рублей. Акции планируется размещать по закрытой подписке.

Сообщается, что весь пакет ценных бумаг приобретает Самарская область в лице регионального министерства имущественных отношений.

При этом в качестве оплаты допвыпуска акций предусмотрена передача в собственность Речпорта следующих пяти объектов, расположенных в Самарском районе (стрелка рек Волги и Самары, речной порт):

внутренние дороги и покрытия площадок; подъездная дорога грузовых причалов; подкрановые тыловые и прикордонные пути центрального грузового участка; ограждение порта; контейнерная площадка центрального грузового участка.

Напомним, в конце октября 2016 г. АО "Самарский речной порт" признало дополнительный выпуск ценных бумаг несостоявшимся.

Порт намеревался разместить по закрытой подписке 6 тыс. штук обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 руб. (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-00417-Е-001D, 18 сентября 2015 года).

Однако за год ни одной ценной бумаги из допвыпуска разместить так и не удалось, так как желающих их приобрести не нашлось.