"Самарский речной порт" выпустит дополнительные акции на 16,5 млн рублей

Совет директоров АО "Самарский речной порт" утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Информация об этом содержится на странице предприятия в Интернете.
Согласно опубликованному документу, речь идет об обыкновенных именных бездокументарных акциях в количестве 33,5 тыс. номиналом 500 руб. каждая.
В результате дополнительного выпуска уставный капитал "Самарского речного порта" увеличивается на 16,7 млн рублей. Акции планируется размещать по закрытой подписке.
Сообщается, что весь пакет ценных бумаг приобретает Самарская область в лице регионального министерства имущественных отношений.
При этом в качестве оплаты допвыпуска акций предусмотрена передача в собственность Речпорта следующих пяти объектов, расположенных в Самарском районе (стрелка рек Волги и Самары, речной порт):
- внутренние дороги и покрытия площадок;
- подъездная дорога грузовых причалов;
- подкрановые тыловые и прикордонные пути центрального грузового участка;
- ограждение порта;
- контейнерная площадка центрального грузового участка.
Напомним, в конце октября 2016 г. АО "Самарский речной порт" признало дополнительный выпуск ценных бумаг несостоявшимся.
Порт намеревался разместить по закрытой подписке 6 тыс. штук обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 руб. (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-00417-Е-001D, 18 сентября 2015 года).
Однако за год ни одной ценной бумаги из допвыпуска разместить так и не удалось, так как желающих их приобрести не нашлось.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.