За выходные в Чапаевске из магазинов изъяли более 240 "фанфуриков"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Самарской области за выходные 14 и 15 января изъяли из незаконного оборота в Чапаевске 244 стеклянных бутылки с этиловым спиртом.

Так, в субботу при совместной проверке с органами полиции в торговом киоске по продаже пищевых продуктов на ул. Орджоникидзе, 13а был установлен факт продажи этилового спирта 90% и 95%. Стеклянные бутылки по 100 мл в количестве 240 штук изъяли.

На следующий день продажу 95%-го этилового спирта установили в магазине на ул. Кутузова, 117. Оттуда изъяли четыре стеклянные бутылки по 100 мл.

Мероприятия по надзору за предотвращением незаконного оборота спиртсодержащей непищевой продукции в Самарской области продолжаются, сообщили в областном Роспотребнадзоре.