За выходные в Чапаевске из магазинов изъяли более 240 "фанфуриков"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Самарской области за выходные 14 и 15 января изъяли из незаконного оборота в Чапаевске 244 стеклянных бутылки с этиловым спиртом.
Так, в субботу при совместной проверке с органами полиции в торговом киоске по продаже пищевых продуктов на ул. Орджоникидзе, 13а был установлен факт продажи этилового спирта 90% и 95%. Стеклянные бутылки по 100 мл в количестве 240 штук изъяли.
На следующий день продажу 95%-го этилового спирта установили в магазине на ул. Кутузова, 117. Оттуда изъяли четыре стеклянные бутылки по 100 мл.
Мероприятия по надзору за предотвращением незаконного оборота спиртсодержащей непищевой продукции в Самарской области продолжаются, сообщили в областном Роспотребнадзоре.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.