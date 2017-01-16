Самарцы стали меньше жаловаться на качество питьевой воды

За 2016 год количество жалоб на качество питьевой воды уменьшилось на 10%.
По каждому обращению проводились тщательные проверки, в том числе совместно с Роспотребнадзором. Замечаний к качеству воды в магистральных сетях, за которое отвечают СКС, не было.
"Анализы воды из Волги проводятся специалистами ежедневно, несколько раз в сутки, - отмечают в СКС. - В зависимости от результатов подбирается оптимальный режим очистки и количества химических реагентов. Также тщательно контролируется и качество уже готовой питьевой воды в контрольных точках - на насосных станциях подкачки и водоразборных колонках".
Всего в 2016 году провели более 150 тыс. анализов питьевой воды. Для контроля сточных вод в прошлом году было взято более 41 тыс. проб.
"Контроль качества питьевой воды ведется и со стороны управления Роспотребнадзора по Самарской области, - продолжают в СКС. - Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды, которую им поставляют "Самарские коммунальные системы". Необходимо обратить внимание, что СКС отвечает за качество воды в магистральных водопроводных сетях, а за качество воды во внутридомовой системе несут ответственность управляющие компании", - сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем".
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.