Самарцы стали меньше жаловаться на качество питьевой воды

За 2016 год количество жалоб на качество питьевой воды уменьшилось на 10%.

По каждому обращению проводились тщательные проверки, в том числе совместно с Роспотребнадзором. Замечаний к качеству воды в магистральных сетях, за которое отвечают СКС, не было.

"Анализы воды из Волги проводятся специалистами ежедневно, несколько раз в сутки, - отмечают в СКС. - В зависимости от результатов подбирается оптимальный режим очистки и количества химических реагентов. Также тщательно контролируется и качество уже готовой питьевой воды в контрольных точках - на насосных станциях подкачки и водоразборных колонках".

Всего в 2016 году провели более 150 тыс. анализов питьевой воды. Для контроля сточных вод в прошлом году было взято более 41 тыс. проб.

"Контроль качества питьевой воды ведется и со стороны управления Роспотребнадзора по Самарской области, - продолжают в СКС. - Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды, которую им поставляют "Самарские коммунальные системы". Необходимо обратить внимание, что СКС отвечает за качество воды в магистральных водопроводных сетях, а за качество воды во внутридомовой системе несут ответственность управляющие компании", - сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем".