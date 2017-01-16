Оглашен приговор по делу о гибели рабочего при взрыве на "Тольяттикаучуке"

Суд Центрального района Тольятти вынес приговор начальнику установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции ООО "Тольяттикаучук" Алексею Леоненкову, признанному виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
Следствие и суд установили, что 13 сентября 2015 г. двое рабочих находились в операторной факельной установки "Тольяттикаучука". В результате попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную в ней создалась взрывоопасная концентрация паровоздушной смеси.
"В связи с тем, что начальник установки в нарушение правил безопасности не принял своевременных мер по остановке под свою ответственность отдельных узлов, агрегатов и оборудования, произошел взрыв под воздействием фронта пламени, идущего от факельного ствола, и, как следствие, разрушение операторной факельной установки", - сообщают в следствии.
В результате погиб один из рабочих, а другой получил травмы средней тяжести. По мнению правоохранителей, причиной этого послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Леоненковым.
Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.
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Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.