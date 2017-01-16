Оглашен приговор по делу о гибели рабочего при взрыве на "Тольяттикаучуке"

Суд Центрального района Тольятти вынес приговор начальнику установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции ООО "Тольяттикаучук" Алексею Леоненкову, признанному виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие и суд установили, что 13 сентября 2015 г. двое рабочих находились в операторной факельной установки "Тольяттикаучука". В результате попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную в ней создалась взрывоопасная концентрация паровоздушной смеси.

"В связи с тем, что начальник установки в нарушение правил безопасности не принял своевременных мер по остановке под свою ответственность отдельных узлов, агрегатов и оборудования, произошел взрыв под воздействием фронта пламени, идущего от факельного ствола, и, как следствие, разрушение операторной факельной установки", - сообщают в следствии.

В результате погиб один из рабочих, а другой получил травмы средней тяжести. По мнению правоохранителей, причиной этого послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Леоненковым.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.