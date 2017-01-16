Директора МП "Инженерная служба" подозревают в халатности, из-за которой город потерял 1,5 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора МП Самары "Инженерная служба", подозреваемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, с 2015 г. по 2016 г. подозреваемый надлежащим образом не организовал проведение торгов по сдаче в аренду переданного МП в хозяйственное ведение муниципального имущества (27 котельных), а также не заключил договоры аренды.
Это привело к безвозмездному пользованию котельными и причинению крупного ущерба - в бюджет не поступило более 1,5 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике