Директора МП "Инженерная служба" подозревают в халатности, из-за которой город потерял 1,5 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора МП Самары "Инженерная служба", подозреваемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с 2015 г. по 2016 г. подозреваемый надлежащим образом не организовал проведение торгов по сдаче в аренду переданного МП в хозяйственное ведение муниципального имущества (27 котельных), а также не заключил договоры аренды.

Это привело к безвозмездному пользованию котельными и причинению крупного ущерба - в бюджет не поступило более 1,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.