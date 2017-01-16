Компенсация транспортным организациям Тольятти за нерентабельные маршруты составит 236 млн рублей

Компенсация муниципальным транспортным организациям Тольятти за нерентабельные маршруты в 2017 г. составит 236 млн руб. (в 2016 г. - 246 млн рублей).

Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Стоимость поездки на муниципальном транспорте Тольятти останется на уровне 2016 г.: 23 руб. по безналичному расчету и 25 руб. при оплате наличными.

Стоимость проезда для пассажиров на транспорте муниципальных предприятий "ТТУ" и "ТПАТП 3" была утверждена 27 декабря 2016 г. в мэрии на комиссии по рассмотрению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Тольятти.

По данным специалистов транспортных компаний, себестоимость проезда одного человека в тольяттинских автобусах составляет 32 руб., в троллейбусах - 47,5 рублей.