Компенсация транспортным организациям Тольятти за нерентабельные маршруты составит 236 млн рублей

Компенсация муниципальным транспортным организациям Тольятти за нерентабельные маршруты в 2017 г. составит 236 млн руб. (в 2016 г. - 246 млн рублей).
Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Стоимость поездки на муниципальном транспорте Тольятти останется на уровне 2016 г.: 23 руб. по безналичному расчету и 25 руб. при оплате наличными.
Стоимость проезда для пассажиров на транспорте муниципальных предприятий "ТТУ" и "ТПАТП 3" была утверждена 27 декабря 2016 г. в мэрии на комиссии по рассмотрению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Тольятти.
По данным специалистов транспортных компаний, себестоимость проезда одного человека в тольяттинских автобусах составляет 32 руб., в троллейбусах - 47,5 рублей.
Последние комментарии
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.