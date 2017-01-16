ХК "Лада" проиграл "Локомотиву" - 2:4

В понедельник, 16 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" в гостях играла с ярославским "Локомотивом".
Счет на тридцатой секунде открыли хозяева, но Никита Филатов быстро сравнялся - 1:1. До конца первого периода команды успели обменяться шайбами, на гол "Локомотива" ответил Георгий Белоусов - 2:2.
Ярославцы вышли вперед во втором периоде - 3:2, эти цифры оставались на табло до конца игры, когда хозяева забросили шайбу в пустые ворота "Лады" - 4:2, сообщает официальный сайт лиги.
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