ХК "Лада" проиграл "Локомотиву" - 2:4

В понедельник, 16 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" в гостях играла с ярославским "Локомотивом".

Счет на тридцатой секунде открыли хозяева, но Никита Филатов быстро сравнялся - 1:1. До конца первого периода команды успели обменяться шайбами, на гол "Локомотива" ответил Георгий Белоусов - 2:2.

Ярославцы вышли вперед во втором периоде - 3:2, эти цифры оставались на табло до конца игры, когда хозяева забросили шайбу в пустые ворота "Лады" - 4:2, сообщает официальный сайт лиги.