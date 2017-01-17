При пожаре в квартире на Мехзаводе погиб мужчина и пострадал ребенок

В понедельник, 16 января, в 20:57 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире в 16-м квартале п. Мехзавод, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.
Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении участвовали 30 человек, которые использовали семь единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 21:20, а через 26 минут пожар был полностью ликвидирован.
По предварительным данным оперативных служб, при тушении было обнаружено тело мужчины в возрасте около 65 лет. А в соседней квартире шестимесячный ребенок получил отравление продуктами горения. Малыш был доставлен в лечебное учреждение.
Причины гибели человека устанавливаются. Выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление