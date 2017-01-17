При пожаре в квартире на Мехзаводе погиб мужчина и пострадал ребенок

В понедельник, 16 января, в 20:57 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире в 16-м квартале п. Мехзавод, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении участвовали 30 человек, которые использовали семь единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 21:20, а через 26 минут пожар был полностью ликвидирован.

По предварительным данным оперативных служб, при тушении было обнаружено тело мужчины в возрасте около 65 лет. А в соседней квартире шестимесячный ребенок получил отравление продуктами горения. Малыш был доставлен в лечебное учреждение.

Причины гибели человека устанавливаются. Выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.