В Сызранском районе установлены макеты автомобилей ДПС

Три макета патрульных машин ДПС установлены у с. Переволоки, в районе октябрьского выезда и у пос. Сборный, пишет ktv-ray.

"Макеты стационарные, и перемещать их не планируют. Стоять на "посту" они будут днем и ночью", - рассказали сызранские автоинспекторы.

Как отмечают водители, выглядят они довольно правдоподобно и с большого расстояния отличить их от настоящей машины непросто.

В ОГИБДД Сызрани отметили, что с помощью макетов они надеются снизить количество нарушений ПДД со стороны водителей.