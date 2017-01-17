16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Курумоче по техническим причинам на два часа задержался рейс в аэропорт Внуково В Самаре полицейские перекрывали ул. Молодогвардейскую, возможно, из-за учений В Самаре эпидпорог по гриппу у взрослых превышен почти на 50% Под Тольятти пройдет 13-й международный мотослет Snowdogs Как оформить компенсацию части платы за нахождение ребенка в детском саду в 2017 году

Общество

В Сызранском районе установлены макеты автомобилей ДПС

СЫЗРАНЬ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 106
Версия для печати

Три макета патрульных машин ДПС установлены у с. Переволоки, в районе октябрьского выезда и у пос. Сборный, пишет ktv-ray.

"Макеты стационарные, и перемещать их не планируют. Стоять на "посту" они будут днем и ночью", - рассказали сызранские автоинспекторы.

Как отмечают водители, выглядят они довольно правдоподобно и с большого расстояния отличить их от настоящей машины непросто.

В ОГИБДД Сызрани отметили, что с помощью макетов они надеются снизить количество нарушений ПДД со стороны водителей. 

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

Фото на сайте

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5