При пожаре в доме в селе под Тольятти погибла женщина

В понедельник, 16 января, в 8:14 пожарные получили сообщение о возгорании в доме по ул. Приовражной в с. Ташла Ставропольского района и выехали на место происшествия, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший дознаватель ОНД по городам Тольятти, Жигулевск и Ставропольскому району Алексей Фролов.
Площадь пожара составила 60 кв. метров. В его тушении участвовали 11 человек, которые использовали три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 09:34.
Как пояснил Алексей Фролов, при пожаре погибла 71-летняя женщина. По предварительной версии, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины гибели человека и возникновения пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление