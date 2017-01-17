При пожаре в доме в селе под Тольятти погибла женщина

В понедельник, 16 января, в 8:14 пожарные получили сообщение о возгорании в доме по ул. Приовражной в с. Ташла Ставропольского района и выехали на место происшествия, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший дознаватель ОНД по городам Тольятти, Жигулевск и Ставропольскому району Алексей Фролов.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. В его тушении участвовали 11 человек, которые использовали три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 09:34.

Как пояснил Алексей Фролов, при пожаре погибла 71-летняя женщина. По предварительной версии, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины гибели человека и возникновения пожара устанавливаются.