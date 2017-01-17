В Тольятти за сутки произошло два пожара в разных домах из-за не потушенных окурков

В понедельник, 16 января, в 14:58 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в комнате двухкомнатной квартиры в доме по б-ру Королева, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший дознаватель ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Алексей Фролов.
Площадь пожара составила 3 кв. метра. Как пояснил Алексей Фролов, предварительной причиной возгорания является неосторожность при курении жильцом квартиры.
И по аналогичной причине в этот же день в 15:50 загорелись домашние вещи на площади 1,5 кв. м на кухне двухкомнатной квартиры в доме по б-ру Луначарского. Проживавший там 64-летний мужчина получил отравление продуктами горения и экипажем "скорой помощи" был доставлен в лечебное учреждение.
По словам Алексея Фролова, оба пожара были быстро потушены и по каждому факту сейчас проводятся проверки.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление