В Отрадном завершено строительство двух домов по программе "Переселение из аварийного жилья"

В Отрадном завершено строительство двух многоквартирных пятиэтажных домов в рамках программы "Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда" и программы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Соответствующие акты о вводе в эксплуатацию были подписаны областным минстроем 30 декабря 2016 г., сообщает застройщик объектов — Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Администрация Отрадного получила по условиям муниципального контракта 5,4 тыс.кв. м нового комфортного жилья с чистовой отделкой по государственной цене.

Из 104 квартир пять будут переданы детям-сиротам, остальные предназначены для переселенцев из аварийного жилищного фонда.

Квартиры полностью готовы к проживанию: на стенах наклеены обои, на полу линолеум, установлены необходимые сантехприборы и приборы учета воды, газа и электроэнергии, кухни оснащены газовыми колонками и плитами.

"На реализацию программы обновления жилого фонда областной бюджет выделяет серьезные деньги, — отмечает исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов. — Механизм, в рамках которого муниципалитет получает новое жилье, заключая контракты с застройщиками, на сегодня является одним из наиболее эффективных: люди, долгое время жившие в неподобающих условиях, переезжают в современные, комфортные квартиры, а муниципалитет обновляет свой жилой фонд. В каждом новом доме, построенном СОФЖИ, мы передаем 30% от общего объема муниципалитету, на территории которого этот дом построен. Всего с 2014 года Фонд в рамках реализации социальных программ передал муниципалитетам области 778 квартир общей площадью свыше 32,5 тыс. квадратных метров. В ближайшие месяцы эта цифры увеличатся до 947 квартир и 41 тыс. квадратных метров, в том числе за счет 65 квартир в новом проекте СОФЖИ на ул. Блюхера в Самаре".