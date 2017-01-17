Пожар в квартире п. Мехзавод, где обнаружено тело мужчины, мог произойти из-за тлевшего окурка

Следственным отделом по Красноглинскому району СК РФ начата доследственная проверка по факту пожара в квартире в п. Мехзавод, произошедшего вечером 16 января, при тушении которого было обнаружено тело мужчины в возрасте 65 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия в рамках проверки назначено судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. "По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что мужчина, находящийся в алкогольном опьянении курил в постели и уснул", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение