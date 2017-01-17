Пожар в квартире п. Мехзавод, где обнаружено тело мужчины, мог произойти из-за тлевшего окурка

Следственным отделом по Красноглинскому району СК РФ начата доследственная проверка по факту пожара в квартире в п. Мехзавод, произошедшего вечером 16 января, при тушении которого было обнаружено тело мужчины в возрасте 65 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
По данным следствия в рамках проверки назначено судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.
"По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что мужчина, находящийся в алкогольном опьянении курил в постели и уснул", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление