Как оформить компенсацию части платы за нахождение ребенка в детском саду в 2017 году

В 2017 г. изменится порядок предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Самарской области.
Компенсация будет предоставляться одному из родителей (законному представителю) ребенка, внесшему родительскую плату за детский сад, при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (в настоящее время - 14 683,5 рублей).
Лицам, обратившимся за назначением компенсации впервые, компенсация будет предоставляться с месяца обращения заявителя с документами, в том числе подтверждающими доход.
Выплата ранее назначенной компенсации будет приостановлена, за исключением лиц, получающих, помимо указанной компенсации, ежемесячное пособие на ребенка, которое предоставляется с учетом дохода.
После введения нового порядка предоставления компенсации родитель имеет право обратиться в орган социальной защиты населения с документами, подтверждающими доход семьи. Если обращение последует до 1 апреля 2017 г. и доход семьи не превысит 150 % величины прожиточного минимума, ему будет возобновлена выплата компенсации с момента приостановления.
Если обращение заявителя с документами последует после 1 апреля 2017 г., компенсация будет предоставляться уже с месяца обращения.
Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая сумма доходов семьи (родители и их несовершеннолетние дети) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о компенсации, полученная сумма делится на три и на количество членов семьи.
Компенсация будет выплачиваться в течение 12 месяцев, после чего документы о доходах подлежат обновлению.
Размер компенсации составляет: 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго, 70% на третьего и последующих детей.
Перечень документов для назначения компенсации части родительской платы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей, если ребенок не первый;
- справка образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, об обучении ребенка в соответствующей образовательной организации*;
- решение органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком - для опекунов (попечителей)*;
- справка о составе семьи*;
- документы (справки) о доходе семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
*Документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия, если не были представлены заявителем самостоятельно.