В п. Зубчаниновка из-за суженной от снега проезжей части не смогли разъехаться два автобуса

Во вторник, 17 января, в первой половине дня на ул. Невского в п. Зубчаниновка не смогли разъехаться два автобуса, сообщают в соцсетях очевидцы последствий случившегося.
Свои наблюдения свидетели подкрепили фотографиями, на которых видно, что из-за зауженной от снега проезжей части к автобусу Mercedes следовавшего по маршруту №7 с левого борта притерся встречный маршрутный автобус ПАЗ. Пытаясь разъехаться, водитель маршрутки наехал правыми колесами на сузивший дорогу снежный вал, отчего кузов его машины наклонился влево и прижался к встречному автобусу.
Данных о пострадавших в ДТП нет. Сначала вокруг места ДТП стала скапливаться пробка. Но по словам очевидцев сейчас водители автобусов уже разъехались, освободив путь транспортным потокам.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.