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В п. Зубчаниновка из-за суженной от снега проезжей части не смогли разъехаться два автобуса В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего подростка и скрывшегося При столкновении двух машин на Волжском проспекте пострадали три ребенка В Сызрани в результате ДТП пострадали три человека При ДТП под Самарой погибла пятилетняя девочка и травмы получили женщина и годовалая девочка

ДТП Происшествия

В п. Зубчаниновка из-за суженной от снега проезжей части не смогли разъехаться два автобуса

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 января, в первой половине дня на ул. Невского в п. Зубчаниновка не смогли разъехаться два автобуса, сообщают в соцсетях очевидцы последствий случившегося.

Свои наблюдения свидетели подкрепили фотографиями, на которых видно, что из-за зауженной от снега проезжей части к автобусу Mercedes следовавшего по маршруту №7 с левого борта притерся встречный маршрутный автобус ПАЗ. Пытаясь разъехаться, водитель маршрутки наехал правыми колесами на сузивший дорогу снежный вал, отчего кузов его машины наклонился влево и прижался к встречному автобусу.

Данных о пострадавших в ДТП нет. Сначала вокруг места ДТП стала скапливаться пробка. Но по словам очевидцев сейчас водители автобусов уже разъехались, освободив путь транспортным потокам.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

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Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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