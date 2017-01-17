В п. Зубчаниновка из-за суженной от снега проезжей части не смогли разъехаться два автобуса

Во вторник, 17 января, в первой половине дня на ул. Невского в п. Зубчаниновка не смогли разъехаться два автобуса, сообщают в соцсетях очевидцы последствий случившегося.

Свои наблюдения свидетели подкрепили фотографиями, на которых видно, что из-за зауженной от снега проезжей части к автобусу Mercedes следовавшего по маршруту №7 с левого борта притерся встречный маршрутный автобус ПАЗ. Пытаясь разъехаться, водитель маршрутки наехал правыми колесами на сузивший дорогу снежный вал, отчего кузов его машины наклонился влево и прижался к встречному автобусу.

Данных о пострадавших в ДТП нет. Сначала вокруг места ДТП стала скапливаться пробка. Но по словам очевидцев сейчас водители автобусов уже разъехались, освободив путь транспортным потокам.