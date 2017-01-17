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Строительство Строительство и недвижимость

На территории бывшего ЗИМа построят школу на 1500 мест за 900 млн рублей

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре на бывшей территории завода им. Масленникова построят школу на 1500 учеников площадью 27 тыс. кв. метров, сообщает sgpress.ru со ссылкой на материалы совещания, прошедшего под председательством главы города Олега Фурсова. Ориентировочная стоимость строительства составляет 894 млн рублей.

Как сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, в настоящее время идет оформление кадастровых документов, завершить которое планируется к началу февраля. После этого участок под строительство будет передан в бессрочное пользование департаменту.

Также обсуждается возможность строительства школы на площадке в Кировском районе на улице Юбилейной. Сейчас на ней расположены два закрытых аварийных здания и одно действующее в муниципальной собственности. На этом участке можно построить учебное заведение до 300 мест.

Еще две площадки находятся в Октябрьском районе. Одной из них распоряжается частный инвестор. На другой площадке жилым строительством планирует заниматься Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Напомним, ранее обсуждалась возможность строительства на бывшей территории ЗИМа школы на 1250 мест и двух детских садов по 350 человек в каждом. Школа и один детский сад должны располагаться около работающего техникума, а второй - рядом с жилой застройкой.

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Последние комментарии

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

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