Новокуйбышевский завод масел и присадок возглавил Михаил Ларюхин

Решением руководства головной компании - НК "Роснефть" - на должность генерального директора Новокуйбышевского завода масел и присадок" назначен Михаил Ларюхин, пишет "Город Н-ск.2000".

Ларюхин окончил Куйбышевский политехнический институт, магистратуру Поволжского института бизнеса. Трудовую деятельность начинал оператором технологических установок на Новокуйбышевском НПЗ. С 1998 г. Ларюхин работает на "Новокуйбышевском заводе масел и присадок", до настоящего назначения занимал должность технического директора - первого заместителя генерального директора.