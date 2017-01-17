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Новокуйбышевский завод масел и присадок возглавил Михаил Ларюхин

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Решением руководства головной компании - НК "Роснефть" - на должность генерального директора Новокуйбышевского завода масел и присадок" назначен Михаил Ларюхин, пишет "Город Н-ск.2000".

Ларюхин окончил Куйбышевский политехнический институт, магистратуру Поволжского института бизнеса. Трудовую деятельность начинал оператором технологических установок на Новокуйбышевском НПЗ. С 1998 г. Ларюхин работает на "Новокуйбышевском заводе масел и присадок", до настоящего назначения занимал должность технического директора - первого заместителя генерального директора. 

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