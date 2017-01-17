Счетная палата выявила в Октябрьске недоимки по арендной плате за землю

Счетная палата Самарской области провела комплексную проверку Октябрьска по итогам работы в 2015-2016 годах. В ходе проверки были выявлены негативные тенденции в развитии города.
Численность безработных в 2015 г. увеличилась на 53,7%, поступления доходов в 2016 г. ниже на 12 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Снижение бюджетных доходов связано с остановкой производственной деятельности основных организаций городского округа - ООО "Завод керамзитового гравия" и ОАО "Стройизоляция", а также с недоимкой платы за земельные участки в размере 5 млн рублей.
Выборочной проверкой аудиторов установлено занижение размера арендной платы. Кроме того, в массовом порядке нарушаются сроки внесения платы, при этом договоры с арендаторами в судебном порядке не расторгаются, взыскание задолженности не осуществляется.
Также установлен факт неправомерной оплаты за счет средств городского бюджета обязательств МУП "Жилищное управление" перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара" в сумме 40 млн рублей.
При проведении проверки установлено нарушение бюджетного законодательства в части превышения предельного уровня дефицита бюджета за 2015 год, а также множественные нарушения при осуществлении закупок.
Как пояснила Волга Ньюс глава Октябрьска Александра Гожая, в 2016 г. была усилена работа по проведению земельного контроля, и размер недоимок по арендной плате за землю будет сокращаться. Расходование 40 млн руб. по долгам МУП "Жилищное управление" было вынужденной мерой.
"Могла возникнуть чрезвычайная ситуация, так как ресурсоснабжающая организация в противном случае не поставила бы тепло в город в период отопительного сезона, - сообщила она. - Город был вынужден взять кредит, теперь он погашается. Долги образовались за подключение газа к котельным. Сейчас эти котельные переданы в концессию "СамРЭК". Для исключения подобных ситуаций в дальнейшем при администрации города создана комиссия, которая еженедельно работает по вопросам задолженности перед ресурсоснабжающими организациями".
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу. Представление по итогам проверки внесено главе Октябрьска.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!