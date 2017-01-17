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Муниципалитеты Власть и политика

Счетная палата выявила в Октябрьске недоимки по арендной плате за землю

ОКТЯБРЬСК. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области провела комплексную проверку Октябрьска по итогам работы в 2015-2016 годах. В ходе проверки были выявлены негативные тенденции в развитии города.

Численность безработных в 2015 г. увеличилась на 53,7%, поступления доходов в 2016 г. ниже на 12 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Снижение бюджетных доходов связано с остановкой производственной деятельности основных организаций городского округа - ООО "Завод керамзитового гравия" и ОАО "Стройизоляция", а также с недоимкой платы за земельные участки в размере 5 млн рублей.

Выборочной проверкой аудиторов установлено занижение размера арендной платы. Кроме того, в массовом порядке нарушаются сроки внесения платы, при этом договоры с арендаторами в судебном порядке не расторгаются, взыскание задолженности не осуществляется.

Также установлен факт неправомерной оплаты за счет средств городского бюджета обязательств МУП "Жилищное управление" перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара" в сумме 40 млн рублей.

При проведении проверки установлено нарушение бюджетного законодательства в части превышения предельного уровня дефицита бюджета за 2015 год, а также множественные нарушения при осуществлении закупок.

Как пояснила Волга Ньюс глава Октябрьска Александра Гожая, в 2016 г. была усилена работа по проведению земельного контроля, и размер недоимок по арендной плате за землю будет сокращаться. Расходование 40 млн руб. по долгам МУП "Жилищное управление" было вынужденной мерой.

"Могла возникнуть чрезвычайная ситуация, так как ресурсоснабжающая организация в противном случае не поставила бы тепло в город в период отопительного сезона, - сообщила она. - Город был вынужден взять кредит, теперь он погашается. Долги образовались за подключение газа к котельным. Сейчас эти котельные переданы в концессию "СамРЭК". Для исключения подобных ситуаций в дальнейшем при администрации города создана комиссия, которая еженедельно работает по вопросам задолженности перед ресурсоснабжающими организациями".

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу. Представление по итогам проверки внесено главе Октябрьска.

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