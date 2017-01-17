Облизбирком изучит бюджеты партий

Избирательная комиссия Самарской области приступила к приему сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за 4 квартал 2016 года.

Региональные отделения политических партий, зарегистрированные на территории Самарской области до 1 января 2017 года, обязаны представить финансовую отчетность за 4 квартал 2016 года в срок не позднее 30 января 2017 года.

Нарушение региональным отделением политической партии срока представления финансовой отчетности, представление сведений в меньшем объеме, чем предусмотрено указанным законодательством, с нарушением установленной формы, либо представление заведомо недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа в соответствии со статьей 5.64 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С формой финансовой отчетности и рекомендациями по ее составлению можно ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области в разделе "Политические партии".