Новокуйбышевский НПЗ получит землю в аренду без торгов

"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" получит в аренду три земельных участка общей площадью почти 35 тыс. кв. м без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта.
Соответствующее распоряжение подписано губернатором Самарской области 13 января.
Проект по строительству комплекса гидрокрекинга, который реализует предприятие, входит в перечень стратегических инвестпроектов, утвержденный постановлением областного правительства.
В соответствии с распоряжением губернатора, мэрии Новокуйбышевска рекомендовано обеспечить предоставление предприятию в аренду без проведения торгов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Речь идет о земельном участке в Новокуйбышевске для строительства железнодорожной эстакады тактового налива "светлых" нефтепродуктов, а также о двух участках в районе пос. Маяк под строительство комбинированного причала для крупнотоннажного оборудования.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович