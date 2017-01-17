Новокуйбышевский НПЗ получит землю в аренду без торгов

"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" получит в аренду три земельных участка общей площадью почти 35 тыс. кв. м без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Самарской области 13 января.

Проект по строительству комплекса гидрокрекинга, который реализует предприятие, входит в перечень стратегических инвестпроектов, утвержденный постановлением областного правительства.

В соответствии с распоряжением губернатора, мэрии Новокуйбышевска рекомендовано обеспечить предоставление предприятию в аренду без проведения торгов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Речь идет о земельном участке в Новокуйбышевске для строительства железнодорожной эстакады тактового налива "светлых" нефтепродуктов, а также о двух участках в районе пос. Маяк под строительство комбинированного причала для крупнотоннажного оборудования.