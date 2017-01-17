В 2016 году цены на "вторичку" в Самарской области снизились на 5%

В 2016 г. снижение цен на вторичное жилье в Самарской области составило 5,23%. В декабре 2016 г. 1 кв. м "вторички" в регионе стоил 49 тыс. руб., что на 2,7 тыс. руб. меньше, чем в начале года.

Такие итоги озвучили эксперты Аналитического центра SRG, проанализировав динамику средней стоимости вторичного рынка жилой недвижимости субъектов ПФО. Как отмечают аналитики центра, в прошедшем году рынок жилья в большинстве субъектов ПФО демонстрировал снижение средней стоимости "квадрата" жилой недвижимости. Лидирующие позиции по темпу снижения за год занимают Чувашская Республика (7,8%) и Республика Мордовия (5,3%). Прирост средней стоимости жилья за прошедший год наблюдался в Республике Башкортостан. Здесь средняя стоимость 1 кв. м выросла на 1,9%, что в абсолютном выражении составило 897 руб., и на декабрь 2016 г. оказалась равной 48,6 тыс. руб. (за месяц средняя стоимость "квадрата" увеличилась на 0,4%), сообщают специалисты SRG.