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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В 2016 году цены на "вторичку" в Самарской области снизились на 5%

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 г. снижение цен на вторичное жилье в Самарской области составило 5,23%. В декабре 2016 г. 1 кв. м "вторички" в регионе стоил 49 тыс. руб., что на 2,7 тыс. руб. меньше, чем в начале года.

Такие итоги озвучили эксперты Аналитического центра SRG, проанализировав динамику средней стоимости вторичного рынка жилой недвижимости субъектов ПФО.

Как отмечают аналитики центра, в прошедшем году рынок жилья в большинстве субъектов ПФО демонстрировал снижение средней стоимости "квадрата" жилой недвижимости.

Лидирующие позиции по темпу снижения за год занимают Чувашская Республика (7,8%) и Республика Мордовия (5,3%).

Прирост средней стоимости жилья за прошедший год наблюдался в Республике Башкортостан. Здесь средняя стоимость 1 кв. м выросла на 1,9%, что в абсолютном выражении составило 897 руб., и на декабрь 2016 г. оказалась равной 48,6 тыс. руб. (за месяц средняя стоимость "квадрата" увеличилась на 0,4%), сообщают специалисты SRG.

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