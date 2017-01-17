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Самарская команда выиграла "бронзу" чемпионата России по синхронному катанию

ЙОШКАР-ОЛА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Йошкар-Оле состоялся чемпионат России по синхронному катанию на коньках.

В программе "Мастер спорта" самарская команда "Дрим Тим" заняла третье место.

"Серебро" у "Татарстана" (Казань), "золото" завоевала команда "Парадиз" (Санкт-Петербург), сообщает министерство спорта Самарской области.

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