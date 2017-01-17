В Самаре, на пр. Ленина произошло задымление в трамвае

Во вторник, 17 января, около 16:00, из-за технической неисправности в районе ул. Челюскинцев в Самаре произошло задымление в передней части трамвая 18-го маршрута, следовавшего по пр. Ленина в направлении Постникова оврага, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Водитель остановил трамвай, высадил пассажиров и при помощи огнетушителя устранил причину задымления. Неисправный вагон отогнали на ремонт в депо. Примерно в 16:18 движение трамваев по пр. Ленина было восстановлено.